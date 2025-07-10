Зеленський у Римі зустрівся з Келлогом: говорили про постачання зброї, посилення ППО та санкції проти РФ

Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Змістовна розмова зі спецпредставником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України: генерал очолює американську делегацію», — зазначив Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили постачання зброї та посилення ППО.

«На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні», — зазначив Володимир Зеленський.

Також, за його словами, фокус був і на санкційному тиску на РФ.

«Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир. Дякуємо президенту Трампу, обом партіям і всьому американському народові за допомогу та підтримку. Щиро цінуємо дружбу між нашими людьми», — резюмував глава держави.