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Унаслідок атаки росіян у Києві пошкоджено посольство Ватикану

Про це повідомив повідомив нунцій (посол) Святого Престолу в Україні, архиєпископ Вісвальдас Кульбокас, передає Vatican news.

За його словами, пошкоджено дах будівлі посольства, гараж та службове приміщення. Працівники нунціатури не постраждали.

«Ми чули кілька вибухів, але два з них – дуже близько. Я також подивився на пошкодження цивільних будівель: одна приблизно за 70 метрів від нас, інша приблизно за 90 метрів… Ми підібрали близько десяти досить великих осколків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети. Що стосується людей, ми в порядку, ми не зазнали жодних ушкоджень. Але, звичайно, це справляє враження, коли бачиш вибухи, що відбуваються в безпосередній близькості», – сказав Кульбокас.

Він зауважив, що посольство Ватикану розташоване в Шевченківському районі столиці, де є також посольства інших держав.

Июль 11th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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