Зеленський анонсував нові домовленості з міжнародними партнерами щодо постачання зброї

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

«Ми працюємо зараз із партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням нашої армії. Є хороші домовленості вже, очікуємо ще домовленостей. Будемо працювати для цього наступними тижнями», — наголосив президент.

Він наголосив на важливості якнайшвидшої реалізації кожної домовленості, щоб «відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО», що за словами Зеленського, є ключовим пріоритетом.

«Маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, у тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями постачання відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом», — додав глава держави.

Крім того, він повідомив про підготовку нових європейських оборонних пакетів. Очікуються й «сильні кроки» щодо санкцій проти Росії.