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Трамп пообіцяв Україні зброю та дав Путіну 50 днів

Президент США Дональд Трамп ввечері 14 липня оголосив про можливе введення «вторинних санкцій» проти Росії і домовленість з НАТО про передачу Україні нового пакета озброєння.

Про передачу зброї очільник Білого дому оголосив за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Зокрема Трамп заявив про готовність надати Києву нові установки Patriot.

Це американська система ППО, яка може збивати російські балістичні ракети і яка вже показала свою високу ефективність під час війни в Україні. Вона стоїть на озброєнні ЗСУ з весни 2023 року. Українська влада постійно говорила західним партнерам про критичну необхідність збільшити кількість таких ЗРК для захисту тилових міст.

З початком регулярних та ще більш масованих ракетно-дронових ударів по українських містах, зокрема і по Києву, навесні та влітку цього року проблема стала нагальною.

Июль 14th, 2025 | Category: Новости, США

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