Як підібрати корм для кота з чутливим травленням: основні критерії Німеччина не постачатиме Україні TAURUS » Трамп пообіцяв Україні зброю та дав Путіну 50 днів Президент США Дональд Трамп ввечері 14 липня оголосив про можливе введення «вторинних санкцій» проти Росії і домовленість з НАТО про передачу Україні нового пакета озброєння. Про передачу зброї очільник Білого дому оголосив за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема Трамп заявив про готовність надати Києву нові установки Patriot. Це американська система ППО, яка може збивати російські балістичні ракети і яка вже показала свою високу ефективність під час війни в Україні. Вона стоїть на озброєнні ЗСУ з весни 2023 року. Українська влада постійно говорила західним партнерам про критичну необхідність збільшити кількість таких ЗРК для захисту тилових міст. З початком регулярних та ще більш масованих ракетно-дронових ударів по українських містах, зокрема і по Києву, навесні та влітку цього року проблема стала нагальною.