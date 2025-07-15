Американська зброя, яку НАТО придбає для України, готова до відправки, — NYT

Про це пише The New York Times.

Зазначено, що системи ППО Patriot, ракети й боєприпаси входять до зброї, яку США продадуть НАТО для поставок в Україну.

За словами джерел видання, нині майже вся зброя готова до відправлення. Таким чином, вона або є в існуючих військових запасах, або лише виготовлена, додають співрозмовники.

Раніше американський лідер Дональд Трамп охарактеризував цю угоду з НАТО прибутковою для США, однак не оголосив подробиць її реалізації.

«Це дуже велика справа, яку ми зробили… У вас є дуже багаті країни, які купують найкраще обладнання у світі, і у нас є найкраще обладнання у світі», – заявив він під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.