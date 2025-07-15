Що таке SMP-роз’єми

Роз’єми SMP – це високочастотні компактні коаксіальні роз’єми. Їх використовують у місцях, де вимагається відмінна щільність монтажу і робота на дуже високих частотах. Щоб вибрати оптимальний варіант, враховуйте призначення й характеристики моделі.

Чим особливі роз’єми SMP

Роз’єми SMP, які представлені в інтернет-магазині Selteq https://selteq.com.ua/smp/, вирізняються такими перевагами:

мініатюрністю;

під’єднанням на защіпку;

високою частотою.

Для пристроїв характерні компактні мініатюрні розміри. Тому вони підходять для плат зв’язку, модулів радару. Їх не треба закручувати, достатньо вставити. Це дає змогу виконувати швидке з’єднання, роз’єднання.

Моделі здатні працювати з частотою до 40 ГГц. А деякі – і з вищими показниками. Завдяки цьому продукція чудово підходить для радіочастотних, супутникових систем.

Які бувають кабельні групи роз’ємів SMP

Один із найбільш популярних різновидів кабельних груп роз’ємів SMP – PCB. Це гнучкі кабелі коаксіального типу, на кінцях яких встановлені SMP. Їх використовують для під’єднання радіочастотних модулів на друкованих платах, з’єднання між різними платами.

До кабельних груп роз’ємів SMP належить і категорія G7. Це кабелі невеликого діаметру, які підтримують частоту до 40 ГГц. Сфери використання:

системи радіочастотного тестування;

з’єднання модулів у високочастотних схемах.

Пристрої вирізняються зовнішнім покриттям з фторполімеру. Кабель треба вибрати відповідно до типу SMP. При цьому необхідно врахувати механічну й електричну сумісність.

Різновиди роз’ємів SMP

Роз’єми SMP бувають двох різновидів. Перший – штир. Це роз’єм з виступаючим центральним контактом. Його використовують для кабельної збірки, з’єднання плати до плати та панельних інтерфейсів.

Штир складається з центрального контакту – тонкого металевого стержня. Також до складу входить діелектрик для ізоляції центрального контакту. А оболонка для з’єднання з гніздом забезпечує екранування і коаксіальність.

Другий різновид – гніздо. Він являє собою порожнистий центральний контакт, в який входить штир. Його використовують у модулях радіочастотних систем, військовій техніці, системах автоматизованого тестування.

Роз’єми SMP відносяться до коаксіального типу. Для них характерні маленькі компактні розміри, можливість працювати з високими частотами. Головні сфери застосовування: супутникові, радіочастотні системи.