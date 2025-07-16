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Зеленський: Путін боїться Америки – приїхав Келлог, і два дні немає сильних обстрілів

Президент Володимир Зеленський вважає, що лідер Росії Володимир Путін боїться американців, оскільки після приїзду в Україну генерала Келлога сильні бомбардування припинилися.Зеленський в інтерв’ю Newsmax

«Приїхав Генерал Келлог, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Не було сильних атак цієї і попередньої ночі. Навіть люди почали жартувати про це, що ми повинні дати Келлогу український паспорт і залишити його тут. І дати можливість американцям приїжджати сюди частіше…

Що це означає? Що Путін бомбардує цивільних, але коли американці тут він це не робить».

Июль 16th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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