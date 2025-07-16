Зеленський: Путін боїться Америки – приїхав Келлог, і два дні немає сильних обстрілів

Президент Володимир Зеленський вважає, що лідер Росії Володимир Путін боїться американців, оскільки після приїзду в Україну генерала Келлога сильні бомбардування припинилися.Зеленський в інтерв’ю Newsmax

«Приїхав Генерал Келлог, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Не було сильних атак цієї і попередньої ночі. Навіть люди почали жартувати про це, що ми повинні дати Келлогу український паспорт і залишити його тут. І дати можливість американцям приїжджати сюди частіше…

Що це означає? Що Путін бомбардує цивільних, але коли американці тут він це не робить».