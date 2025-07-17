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«Ми всі поспішаємо, щоб завершити цю справу», — посол США при НАТО Вітакер про передачу зброї Україні

Про це повідомила «Європейська правда».

«Ми всі поспішаємо, щоб сприяти цьому і завершити цю справу, і, знаєте, я думаю, що все насправді рухається дуже швидко. Але я не можу підтвердити дату, коли все це буде завершено», – сказав Вітакер.

Посол підкреслив, що зараз також тривають перемовини щодо продажу систем Patriot, котрі вже є в арсеналі американців.

«Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо, щоб у нас було все необхідне. Водночас, думаю, ми всі визнаємо нагальну потребу України в тому, що їй зараз необхідно на полі бою і для захисту своїх міст», – додав він.

За словами Вітакера, серед інших обговорюваних варіантів є відправка державами Європи своїх систем до Києва зараз і можливість придбати їхню заміну насамперед у США.

Июль 17th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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