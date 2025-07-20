Ізраїль вперше розпочав наземні операції в центральній частині Гази

Про це пише The Times of Israel.

«Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити можливості ворога та терористичну інфраструктуру в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де раніше не діяла», – заявив арабськомовний речник Армії оборони Ізраїлю полковник Авіхай Адраї в X.

Згідно з повідомленням, ЦАХАЛ видав нове попередження про евакуацію для палестинців, які проживають на південному заході від Дейр-аль-Балаха. Цивільним особам наказано рухатися на південь, у бік прибережного району Мавасі.

Це попередження про евакуацію є першим для Дейр-аль-Балаха з початку війни, оскільки цей район досі залишався однією з небагатьох зон у секторі Гази, де ЦАХАЛ не проводив наземних операцій.