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Зеленський закликав ЄС і НАТО активізувати фінансування для України: потрібні кошти на дрони й мотивацію військових

Про це він написав у телеграм.

За його словами, ЄС вже відкрив можливість отримання 150 мільярдів євро, які країни-члени можуть залучити під зобов’язання і передати Україні, однак наразі ця ініціатива не реалізована на практиці.

«Вже 10 країн готові брати ці гроші, але ми не бачимо результату, що вони їх взяли і передали нам», – підкреслив президент.

Зеленський закликав західних партнерів не зволікати з реалізацією фінансових рішень, адже це критично важливо зараз, у момент активної боротьби.

Також глава держави озвучив ідею додаткового фінансування української армії з боку НАТО — зокрема для забезпечення матеріальної мотивації військових.

«Наші воїни захищають країну не заради грошей, але ми знаємо і відчуваємо: нам потрібна фінансова мотивація – додаткова – для української армії», – пояснив він.

Президент наголосив, що дві ключові потреби — це кошти на дрони та на підтримку військовослужбовців. Саме на них, за його словами, слід зосередити зусилля міжнародних партнерів.

Июль 22nd, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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