Реєстрація шлюбу з іноземцем в Україні: що варто знати заздалегідь

Шлюб з іноземцем в Україні — не лише романтичний, а й юридично складний крок. Від правильності оформлення документів залежить не лише офіційність стосунків, а й можливість подальшого оформлення ВНЖ чи ПМЖ для іноземця. У цій статті розглянемо, як відбувається реєстрація шлюбу з іноземцем в Україні, які документи потрібні та чому варто залучити імміграційного адвоката.
Чи може іноземець одружитися в Україні?
Так. Законодавство України дозволяє укладати шлюб між громадянином України та іноземцем (або між двома іноземцями). Але процедура має ряд нюансів, зокрема:
- іноземець повинен перебувати на території України легально;
- потрібно надати документи, що підтверджують сімейний стан;
- часто потрібен нотаріально засвідчений переклад документів;
- деякі держави вимагають апостилювання документів.
Де можна зареєструвати шлюб?
Офіційне одруження проводиться у:
- будь-якому РАЦСі (відділі ДРАЦС) в Україні;
- через сервіс «Шлюб за добу» у великих містах (Київ, Львів, Одеса, Харків та ін.).
Останній варіант — найшвидший: шлюб можна укласти за 24 години без бюрократії, якщо документи вже готові.
Які документи потрібні іноземцю?
- Паспорт іноземця (з перекладом);
- Документ про легальне перебування в Україні (віза, ВНЖ, ПМЖ тощо);
- Довідка про сімейний стан з країни громадянства (що не перебуває у шлюбі);
- Нотаріальні переклади всіх документів;
- Апостиль/легалізація (за потреби — залежно від країни).
Уточнити вимоги краще до подачі — щоб уникнути відмови.
Типові помилки при реєстрації шлюбу з іноземцем
- відсутність правильно оформленої довідки про сімейний стан;
- використання перекладу без нотаріального посвідчення;
- недійсність документів через відсутність апостиля або консульської легалізації;
- порушення строків перебування іноземця в Україні.
Саме тому консультація імміграційного адвоката є дуже бажаною перед реєстрацією.
Переваги шлюбу для іноземця
Після офіційної реєстрації шлюбу іноземець може:
- отримати візу D-14 (возз’єднання з родиною);
- подати на ВНЖ в Україні з правом продовження;
- після двох років — подати на ПМЖ;
- через деякий час — на громадянство України.
Тобто шлюб відкриває довгострокову перспективу легалізації в Україні.
Як допоможе імміграційна компанія UIP Ukraine?
Ми, імміграційна компанія UIP Ukraine, вже понад 15 років супроводжуємо шлюби з іноземцями. Ми:
- перевіримо легальність перебування іноземця;
- отримаємо довідку про сімейний стан (через консульства);
- зробимо переклади та легалізацію документів;
- зареєструємо шлюб через «Шлюб за добу»;
- підготуємо пакет документів на ВНЖ після шлюбу.
З нами все пройде швидко, без стресу та юридичних помилок.
Висновок
Шлюб з іноземцем в Україні — це не лише про кохання, а й про бюрократію. Щоб не зіпсувати важливий день через формальності, зверніться до досвідчених імміграційних адвокатів. Усі питання вирішимо під ключ — залишиться лише сказати «так».
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