Реєстрація шлюбу з іноземцем в Україні: що варто знати заздалегідь

Шлюб з іноземцем в Україні — не лише романтичний, а й юридично складний крок. Від правильності оформлення документів залежить не лише офіційність стосунків, а й можливість подальшого оформлення ВНЖ чи ПМЖ для іноземця. У цій статті розглянемо, як відбувається реєстрація шлюбу з іноземцем в Україні, які документи потрібні та чому варто залучити імміграційного адвоката.

Чи може іноземець одружитися в Україні?

Так. Законодавство України дозволяє укладати шлюб між громадянином України та іноземцем (або між двома іноземцями). Але процедура має ряд нюансів, зокрема:

іноземець повинен перебувати на території України легально;

потрібно надати документи, що підтверджують сімейний стан;

часто потрібен нотаріально засвідчений переклад документів;

деякі держави вимагають апостилювання документів.

Де можна зареєструвати шлюб?

Офіційне одруження проводиться у:

будь-якому РАЦСі (відділі ДРАЦС) в Україні;

через сервіс «Шлюб за добу» у великих містах (Київ, Львів, Одеса, Харків та ін.).

Останній варіант — найшвидший: шлюб можна укласти за 24 години без бюрократії, якщо документи вже готові.

Які документи потрібні іноземцю?

Паспорт іноземця (з перекладом);

Документ про легальне перебування в Україні (віза, ВНЖ, ПМЖ тощо);

Довідка про сімейний стан з країни громадянства (що не перебуває у шлюбі);

Нотаріальні переклади всіх документів;

Апостиль/легалізація (за потреби — залежно від країни).

Уточнити вимоги краще до подачі — щоб уникнути відмови.

Типові помилки при реєстрації шлюбу з іноземцем

відсутність правильно оформленої довідки про сімейний стан;

використання перекладу без нотаріального посвідчення;

недійсність документів через відсутність апостиля або консульської легалізації;

порушення строків перебування іноземця в Україні.

Саме тому консультація імміграційного адвоката є дуже бажаною перед реєстрацією.

Переваги шлюбу для іноземця

Після офіційної реєстрації шлюбу іноземець може:

отримати візу D-14 (возз’єднання з родиною);

подати на ВНЖ в Україні з правом продовження;

після двох років — подати на ПМЖ;

через деякий час — на громадянство України.

Тобто шлюб відкриває довгострокову перспективу легалізації в Україні.

Як допоможе імміграційна компанія UIP Ukraine?

Ми, імміграційна компанія UIP Ukraine, вже понад 15 років супроводжуємо шлюби з іноземцями. Ми:

перевіримо легальність перебування іноземця;

отримаємо довідку про сімейний стан (через консульства);

зробимо переклади та легалізацію документів;

зареєструємо шлюб через «Шлюб за добу»;

підготуємо пакет документів на ВНЖ після шлюбу.

З нами все пройде швидко, без стресу та юридичних помилок.

Висновок

Шлюб з іноземцем в Україні — це не лише про кохання, а й про бюрократію. Щоб не зіпсувати важливий день через формальності, зверніться до досвідчених імміграційних адвокатів. Усі питання вирішимо під ключ — залишиться лише сказати «так».