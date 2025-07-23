Стефанішина переконує, що закон про НАБУ й САП не перешкодить початку перемовин щодо вступу України до ЄС «Столиці ЄС обговорюють, як зупинити цей розворот до часів Януковича»: Климпуш-Цинцадзе » У Купʼянську залишаються близько 1,3 тис. цивільних, РФ атакує місто FPV-дронами Станом на 23 липня в Купʼянську на Харківщині залишаються близько 1,3 тис. людей. Водночас росіяни бʼють по цивільній інфраструктурі міста, яку неможливо зараз відновлювати Про це написав глава Харківської ОДА Олег Синєгубов. «У Куп’янську ситуація – надважка. Російські війська безперервно атакують місто fpv-дронами, обстрілюючи будь-який район. Ворог б’є по цивільній інфраструктурі, яку відновлювати наразі неможливо. Відсутнє водопостачання, електроенергія поки є», – заявив він. Синєгубов підкреслив, що за вчора з Купʼянського напрямку евакуювали 54 цивільних, проте ще 1,3 тис. залишаються. «Закликаємо людей виїжджати, тому що перебувати в Куп’янську – це пряма загроза життю», – наголосив глава ОДА. Також він додав, що в Харківській області тривають жнива, зокрема за планом у тилових громадах. «Але у Куп’янському, Ізюмському, Лозівському районах ворог цілеспрямовано обстрілює сільськогосподарську техніку й підпалює поля. Наші аграрії збирають урожай героїчними зусиллями», – заявив керівник ОДА.