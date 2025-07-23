У Купʼянську залишаються близько 1,3 тис. цивільних, РФ атакує місто FPV-дронами

Про це написав глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.
«У Куп’янську ситуація – надважка. Російські війська безперервно атакують місто fpv-дронами, обстрілюючи будь-який район. Ворог б’є по цивільній інфраструктурі, яку відновлювати наразі неможливо. Відсутнє водопостачання, електроенергія поки є», – заявив він.
Синєгубов підкреслив, що за вчора з Купʼянського напрямку евакуювали 54 цивільних, проте ще 1,3 тис. залишаються.
«Закликаємо людей виїжджати, тому що перебувати в Куп’янську – це пряма загроза життю», – наголосив глава ОДА.
Також він додав, що в Харківській області тривають жнива, зокрема за планом у тилових громадах.
«Але у Куп’янському, Ізюмському, Лозівському районах ворог цілеспрямовано обстрілює сільськогосподарську техніку й підпалює поля. Наші аграрії збирають урожай героїчними зусиллями», – заявив керівник ОДА.
Leave a Reply