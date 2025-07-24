Обіцяні Україні системи Patriot доставлять не раніше 2026 року

Про це Spiegel повідомили поінформовані джерела в німецькому уряді.

Видання нагадує, що Росія масово атакує Україну дронами, ракетами та гіперзвуковою зброєю, намагаючись знищити її критичну інфраструктуру. Найефективнішим захистом, за оцінками України, є американська система Patriot. З травня Німеччина активно намагається допомогти Україні отримати ці системи. Пісторіус запропонував США купити два комплекси Patriot, щоб передати їх Україні. Канцлер Фрідріх Мерц також обговорював це з президентом США Дональдом Трампом, який погодився продати п’ять батарей.

Однак процес передачі виявився складним і повільним. США хочуть, щоб європейські країни тимчасово віддали свої Patriot-системи, а потім отримали нові від американського виробника RTX Corporation. Але перша така нова батарея може надійти щонайменше через 8 місяців. Доставка всіх наступних займе ще більше часу.

На засіданні Контактної групи з підтримки України, яке Пісторіус провів із британським колегою, обговорювалися умови, за яких країни можуть тимчасово передати свої Patriot-системи. До фінансування готові долучитися Німеччина, Норвегія, Швеція та Нідерланди, але рішення про те, хто саме передасть комплекси, ще не прийнято.

Планується знайти до п’яти Patriot-систем, які могли б бути відправлені Україні. Водночас потрібно гарантувати, що ці країни не втратять здатність захищати себе та виконувати вимоги НАТО. Це питання наразі аналізують військові експерти НАТО, а остаточні рішення ухвалюватимуть міністри на основі чітких і надійних зобов’язань.