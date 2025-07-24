Зеленський вніс до ВР законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП

Про це йдеться в картці законопроєкту №13533.

Зазначено, що документ ініціював Зеленський. Наразі його направили на розгляд Комітету з питань правоохоронної діяльності.

«Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований», — написав президент.

Він наголосив, що документ буде внесено до парламенту протягом дня.

Про намір підготувати законопроєкт Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 23 липня.

Президент поінформував про низку нарад з урядовцями та керівниками правоохоронних і антикорупційних органів, під час якої учасники обговорили важливі проблеми, висловили накопичені думки й домовилися діяти спільно для посилення справедливості та невідворотності покарання.

Було досягнуто домовленості, що керівники цих інституцій спільно підготують конкретний план дій для зміцнення правової системи.

«Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати», — заявив Зеленський.