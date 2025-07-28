«Трамп зʼїв фон дер Ляєн на сніданок»: Орбан висловився про торговельну угоду США та ЄС » КНДР передала Росії близько 6,5 млн снарядів різних калібрів і сотні артсистем Північна Корея стала головним постачальником артилерійських боєприпасів і систем для Росії Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки у відповідь на запит LIGA.net. За її даними, КНДР передала РФ щонайменше 6,5 млн артснарядів різних калібрів, а також близько 600 артилерійських і ракетних систем. Серед переданого озброєння — реактивні системи залпового вогню, самохідні установки, гаубиці та міномети. Ідеться зокрема про: декілька самохідних пускових установок ОТРК KN-23/24 та 600 мм реактивних систем залпового вогню KN-25;

близько 120 одиниць 240 мм реактивних систем залпового вогню М-1991;

близько 120 одиниць 170 мм самохідних гаубиць М-1989 Koksan;

близько 100 одиниць 122 мм причіпних гаубиць Д-74И;

близько 100 одиниць 140 мм мінометів М-1982;

щонайменше 165 одиниць 107 мм РСЗВ Туре 63. У розвідці наголосили: попри низьку якість частини цієї техніки, співпраця вигідна обом сторонам. «Попри те, що за оцінками російських військових, окремі зразки північнокорейської артилерії є менш ефективними та ремонтопридатними, співпраця між КНДР та Росії у воєнно-технічній сфері є обопільно вигідною. КНДР – отримує можливість перевірити та вдосконалити зброю власного виробництва у сучасних бойових умовах, Росія – компенсувати бойові втрати», — розповіли у СЗР.