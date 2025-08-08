Зміни для українських абітурієнтів: з 1 серпня польські виші вимагають сертифікат знання польської мови рівня B2

Починаючи з 1 серпня 2025 року, польські вищі навчальні заклади більше не приймають документи від українських вступників, які не мають офіційного сертифіката, що підтверджує володіння польською мовою на рівні не нижче B2.

Про це повідомила львів’янка Оксана Солук, чий син цього року також планує навчатися в Польщі.

«За останню ніч я отримала понад 20 повідомлень від знайомих батьків абітурієнтів, які вступають до польських вишів. Всі питають: як ми? Бо в дію вступив так званий ‘закон заднім числом’, як його вже встигли назвати. Нам пощастило – ми були попереджені про це заздалегідь», – написала вона у Facebook.

Суть нововведення полягає в тому, що тепер усі іноземні вступники, зокрема українці, повинні надати офіційний державний сертифікат знання польської мови щонайменше рівня B2. Інші документи – довідки зі шкіл чи сертифікати приватних курсів – більше не визнаються.

«До теперішнього моменту університети самостійно перевіряли знання мови за допомогою співбесід або власних тестів. Але відтепер це скасовано на законодавчому рівні. Жоден навчальний заклад більше не має права зараховувати іноземця без підтвердженого сертифіката про знання польської мови», – пояснює вона.