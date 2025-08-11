Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним

Про це пише Bloomberg та сказала «Суспільному» заступниця головної речниці Єврокомісії Подеста.

Зазначається, що віцепрезидент США Джей Ді Венс також приєднається до телефонної розмови.

Зустріч зокрема організовує канцлер Німеччини Мерц, у ній братиме участь голова Єврокомісії фон дер Ляєн. Окрім канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, серед європейських лідерів, які візьмуть участь, будуть президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем’єр-міністри Італії, Польщі та Фінляндії.

«Я запросив на середу до віртуальних переговорів щодо ситуації в Україні та запланованої зустрічі президента Трампа з Путіним. Йтиметься про варіанти тиску на Росію, можливі мирні переговори, територіальні претензії та гарантії», — написав Мерц у Х.

Мерц додав, що «ми обмінюємося думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентом Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО».