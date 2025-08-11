 
Українські військові відновили контроль над Безсалівкою на Сумщині

Підрозділи Сил оборони України звільнили населений пункт Безсалівка Сумської області та повністю очистили його від присутності російських військ.

 У визвольній операції брали участь воїни 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час боїв було знищено 18 російських окупантів.

Безсалівка — невелике село Білопільської міської громади, розташоване на річці Волфа, безпосередньо біля кордону з Росією. Населення — 91 житель.

За словами голови Білопільської громади Юрія Зарка, станом на початок липня в селі залишалися лише кілька мешканців, які відмовилися від евакуації.

