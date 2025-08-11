Жодні великі ділянки не віддаватимуть просто так: посол США при НАТО Вітакер про імовірний «обмін територіями» між Україною та РФ » Українські військові відновили контроль над Безсалівкою на Сумщині Підрозділи Сил оборони України звільнили населений пункт Безсалівка Сумської області та повністю очистили його від присутності російських військ. У визвольній операції брали участь воїни 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час боїв було знищено 18 російських окупантів. Безсалівка — невелике село Білопільської міської громади, розташоване на річці Волфа, безпосередньо біля кордону з Росією. Населення — 91 житель. За словами голови Білопільської громади Юрія Зарка, станом на початок липня в селі залишалися лише кілька мешканців, які відмовилися від евакуації.