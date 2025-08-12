 
ЄС спрямує понад €1,5 млрд прибутків із заморожених російських активів на погашення українських кредитів

Європейський Союз отримав третій транш надзвичайних доходів від заморожених активів Центрального банку Росії у розмірі 1,6 млрд євро. З цієї суми 95% — понад 1,5 млрд євро — буде використано для виплат за кредитами України.

У Єврокомісії повідомили, що кошти вже доступні для підтримки України.

Минулої п’ятниці ЄС отримав зазначену суму прибутків, які утворилися від заморожених активів російського Центробанку, що зберігаються у центральних депозитаріях цінних паперів Євросоюзу.

Перший такий переказ відбувся у липні 2024 року, другий — у квітні 2025 року.

