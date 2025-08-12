Ліпавський у Києві: Україна та Молдова мають рухатися до ЄС разом

11 серпня з візитом в Україну прибув міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Спершу він відвідав Тернопільщину, а наступного дня приїхав до Києва. Це вже шоста його поїздка в Україну.

«Під час своєї шостої поїздки я прибув із чітким сигналом — Чехія не відмовиться від підтримки українців у їхній боротьбі проти російського агресора», — наголосив він у соцмережі Х.

12 серпня разом із українським колегою Андрієм Сибігою Ліпавський вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності, після чого міністри відкрили конференцію з нагоди 76-ї річниці Женевських конвенцій. Сибіга вручив гостю медаль «За підтримку України та дипломатичні зусилля».

До того ж Чехія зробила внесок у фонд першої леді Олени Зеленської, який допомагає дітям, постраждалим від війни.

Щодо євроінтеграції Ліпавський заявив, що переговорні процеси України та Молдови не слід розділяти:

«Ми наполягаємо на якнайшвидшому відкритті першого кластера переговорів і точно не хочемо штучно відокремлювати нинішній спільний процес з Молдовою».

Водночас він наголосив, що членство в ЄС можливе лише після виконання ключових рекомендацій щодо правосуддя та боротьби з корупцією.