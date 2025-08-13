 
Двоє цивільних загинули, троє поліцейських поранені внаслідок атаки дрона на Херсонщині

Вранці 13 серпня у Херсонській області російські окупанти атакували з дрона цивільний автомобіль, унаслідок чого загинули двоє мирних жителів. Під час повторного удару поранилися троє поліцейських.
Про інцидент повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, близько 08:00 у Бериславському районі окупанти скинули вибухівку з БПЛА на автомобіль, що рухався трасою Новорайськ – Костирка. Чоловік, який перебував у машині, загинув на місці, а жінка померла під час транспортування до лікарні.
