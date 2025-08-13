Зеленський: Донбас не залишимо — для РФ це трамплін до нової агресії » Двоє цивільних загинули, троє поліцейських поранені внаслідок атаки дрона на Херсонщині Вранці 13 серпня у Херсонській області російські окупанти атакували з дрона цивільний автомобіль, унаслідок чого загинули двоє мирних жителів. Під час повторного удару поранилися троє поліцейських. Про інцидент повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, близько 08:00 у Бериславському районі окупанти скинули вибухівку з БПЛА на автомобіль, що рухався трасою Новорайськ – Костирка. Чоловік, який перебував у машині, загинув на місці, а жінка померла під час транспортування до лікарні. В обласній прокуратурі уточнили, що під час евакуації постраждалих правоохоронцями росіяни завдали повторного удару, внаслідок чого травмували трьох працівників поліції. Кількома днями раніше російські війська вже атакували безпілотником автобус у селищі Інженерне під Херсоном. Тоді загинули двоє людей, ще 16 отримали поранення.