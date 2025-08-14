Чубаров: РФ замовчує тему Криму, щоб світ сприйняв його як “вирішене питання”

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія навмисно не згадує Крим, коли мова йде про окуповані українські території, аби створити враження, що питання півострова нібито вже закрите.

В ефірі Еспресо він пояснив, що російська пропаганда роками говорить лише про окуповані частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, свідомо оминаючи тему Криму.

«Наше завдання — не дозволяти цього робити. Вони хочуть, щоб увесь світ звик: по Криму вже все вирішено. Але ми, Україна та наші партнери, маємо постійно нагадувати про нього», — наголосив Чубаров.

Він підкреслив, що українські політики, суспільство та медіа повинні безперервно говорити про всі окуповані території у взаємозв’язку, а не грати за правилами, які нав’язує Росія.