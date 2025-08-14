СБУ повідомила про підозру Медведчуку та 12 членам групи «Другая Украина», причетним до інформаційно-підривної діяльності

СБУ та Офіс генпрокурора оголосили підозри Віктору Медведчуку та 12 його спільникам, які через створену в Москві групу «Другая Украина» виконували медійні завдання Кремля.

За даними слідства, вони діяли під керівництвом російських спецслужб. Свідчення надав Кирило Молчанов, затриманий у Польщі та нині під вартою в Києві. Він одночасно працював на ФСБ і зовнішню розвідку РФ, організовував у ЄС проросійські акції та закликав до зупинення підтримки України.

Медведчук, за погодженням із Путіним, започаткував і фінансував проєкт, координував антиукраїнську пропаганду через підконтрольні медіа, зокрема «Голос Європи», який потрапив під санкції ЄС.

Серед підозрюваних, що перебувають у РФ: Денис Жарких, Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Ян Таксюра, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Наталія Хорошевська, Богдан Гіганов, Олег Ясинський, Олександр Лазарєв. Їм інкримінують держзраду, колабораційну діяльність та виправдання агресії РФ.

Молчанову окремо повідомили підозру у роботі на іноземні спецслужби (ч. 2 ст. 111 ККУ), що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

АРМА планує передати Національному художньому музею 148 арештованих творів мистецтва родини Медведчука.

Відповідно до Конституції, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.