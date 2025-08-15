Портников: Без реального тиску на Путіна обговорення мирної угоди не має сенсу

Зупинити війну Росії проти України можна лише за умови наявності дієвих важелів тиску на Кремль — як військових, так і економічних. Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

За його словами, головна проблема Заходу полягає в тому, що він не має достатніх інструментів швидкого впливу на Москву. Якщо США та країни ЄС не здатні реально тиснути, то санкції лише залякують Путіна, а китайського лідера Сі Цзіньпіна — навпаки, підштовхують до продовження його політики, демонструючи слабкість Заходу.

Портников наголосив, що російський диктатор не зацікавлений у домовленостях, адже вірить, що затяжна війна виснажить Україну і дозволить йому приєднати її до складу РФ. Єдиний спосіб зупинити його — масштабний і постійний тиск. Зокрема, йдеться про військову допомогу обсягом $150–200 млрд щороку, якої зараз немає. При цьому Росія готова повністю перевести економіку на воєнні рейки, збільшити виробництво зброї та використовувати доходи від енергоносіїв для фінансування війни.

Він також зазначив, що подібна ситуація й у відносинах Заходу з Китаєм — країни бояться економічних втрат у разі розриву співпраці з Пекіном. Це, на думку журналіста, позбавляє їх можливості чинити тиск на Китай, а отже і змінювати позицію Путіна санкціями.

«Можна обговорювати будь-що, але без реальних інструментів тиску на Росію завершити війну неможливо», — підсумував Портников.