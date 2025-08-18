Автогрейдери Volvo: секрети якісного дорожнього будівництва від ETS Group

Коли проїжджаєте гладенькою трасою Київ-Бориспіль, мало хто замислюється про техніку, яка створила цю дорожню ідеалію. А секрет у автогрейдерах Volvo, які формували дорожнє полотно з точністю до міліметра. Фахівці ETS Group розповідають, чому європейська якість доріг починається саме з правильного вибору техніки.

Прецизійність, яка вражає

На будівництві об’їзної дороги навколо Львова автогрейдер Volvo G960 встановив справжній рекорд точності. Відхилення від проектної відмітки не перевищувало 5 мм на кілометр траси. Для порівняння: допустима норма в Україні – 20 мм.

«Коли побачив результати нівелювання, не повірив. Перемірили тричі – результат той самий. Дорога рівна як стіл,» – розповідає головний інженер проекту Володимир Савченко.

Секрет точності – у системі автоматичного керування відвалом. Лазерні датчики відстежують положення ножа з точністю до міліметра, автоматично корегуючи висоту та кут нахилу. Оператор задає параметри, машина виконує роботу з хірургічною точністю.

Потужність для найскладніших завдань

Двигун Volvo D13 потужністю 270 к.с. дозволяє працювати з найщільнішими ґрунтами. На будівництві траси через Карпати грейдер без проблем формував дорожнє полотно в скельних породах, де інша техніка виявилася безсилою.

Система керування всіма колесами забезпечує маневреність у найскладніших умовах. Грейдер розвертається на ділянці завдовжки менше 12 метрів, впевнено працює на схилах до 40%.

Технології, що економлять мільйони

Система Eco Mode автоматично оптимізує роботу двигуна залежно від навантаження. На практиці це означає економію 15-20% палива. Для дорожніх підрядників, де техніка працює по 12-14 годин на день, економія сягає 200-300 тисяч гривень на місяць на одну машину.

Гідравліка Load Sensing подає ровно стільки потужності, скільки потрібно для конкретної операції. Це продовжує ресурс всіх агрегатів та зменшує витрати на обслуговування.

Комфорт оператора на першому місці

Кабіна Volvo ROPS/FOPS захищає від вібрацій, шуму та пилу. Кондиціонування підтримує комфортну температуру навіть при роботі на розпеченому асфальті. Ергономічні важелі знижують втому рук та спини.

«Працював на радянських грейдерах 20 років. Volvo – це космос. Сиджу як у Mercedes, а працюю з точністю швейцарського годинника,» – ділиться враженнями машиніст з 25-річним стажем Михайло Крамаренко.

Багатофункціональність, що здивовує

Автогрейдер Volvo – це не просто машина для планування. Зимовий відвал перетворює його на потужний снігоочисник. Навісний розпушувач дозволяє працювати зі щільними ґрунтами. Бічний відвал формує канави та відводи.

На утриманні доріг Київської області один грейдер Volvo замінив три спеціалізовані машини. Влітку планує дорожнє полотно, взимку чистить сніг, весною ремонтує прибережні канави.

Надійність, перевірена часом

Грейдери Volvo працюють по 3000-4000 годин на рік без серйозних поломок. Конкуренти зазвичай потребують капітального ремонту після 2000 годин експлуатації. Для дорожніх служб, де кожна година простою коштує дорого, це критично важливо.

Статистика ETS Group показує: середній час безвідмовної роботи грейдерів Volvo в українських умовах – 8500 годин. Це майже вдвічі більше, ніж у найближчих конкурентів.

Сервіс дорожнього рівня

ETS Group розуміє специфіку дорожніх робіт. Сервісні бригади працюють цілодобово, адже дороги будують і вночі. Мобільні майстерні дістаються найвіддаленіших об’єктів за 4-6 годин.

«Коли у нас зламався грейдер посеред траси Київ-Одеса, сервісмени ETS Group приїхали за 3 години вночі. До ранку машина знову працювала,» – розповідає дорожній підрядник з Черкас.

Автогрейдери Volvo від ETS Group – це гарантія того, що дороги в Україні стануть справді європейськими. Якість, що відчуває кожен водій щодня.