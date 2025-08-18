Прем’єр Естонії: Україні потрібні гарантії безпеки, максимально подібні до колективної оборони НАТО

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що тема гарантій безпеки для України має стати ключовою на зустрічі у Вашингтоні, яка відбудеться завтра. Про це повідомляє ERR.

Міхал наголосив, що Києву потрібні такі гарантії, які б максимально наближалися до дії п’ятої статті НАТО про колективну оборону. Він нагадав, що це питання вже обговорювалось на онлайн-зустрічі «Коаліції охочих», організованій Францією, Німеччиною та Великою Британією після саміту Трампа і Путіна на Алясці.

«Президент Трамп підтвердив, що США готові зробити свій внесок у гарантії безпеки для України. На нашу думку, це має стати головним питанням на переговорах у Вашингтоні. Навіть якщо членство України в НАТО потребує часу, запропоновані гарантії повинні максимально наближатися до колективної оборони», – сказав Міхал.

Він також закликав європейських партнерів брати на себе більшу відповідальність:

«Лише демонструючи власні дії, ми можемо розраховувати, що Америка зробить те саме. Естонія вже визначила свій внесок у коаліцію охочих. У довгостроковій перспективі майбутнє України в ЄС та НАТО – це найкраща гарантія».

Прем’єр додав, що довіряти Путіну неможливо, а тиск на Росію повинен тривати. «Підтримка України залишається незмінною. Вкрай важливо домогтися безумовного припинення вогню – адже неможливо вести переговори під обстрілами», – підсумував він.