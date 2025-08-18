У вересні до України приїде делегація США для запуску угоди щодо рідкісноземельних мінералів — Соболев

Уже у вересні Україну відвідає американська делегація для реалізації спільної угоди у сфері надрокористування та пошуку інвестиційних проєктів. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев під час презентації урядового Плану дій, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За його словами, перші проєкти в межах домовленостей уже отримали фінансування, а у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, спрямовані на стимулювання масштабних інвестицій.

«Є програма, за якою ми виставлятимемо на аукціони ще більше ліцензій. Завдяки цьому фонд зможе ефективніше працювати та залучати додаткові кошти. Засідання ради фонду відбудеться у вересні, де буде ухвалено перші практичні рішення для його запуску», — зазначив Соболев.

Міністр додав, що наразі формується перелік інвестиційних проєктів на наступні 12 місяців. Американська делегація відвідає низку українських регіонів, аби ознайомитися з потенційними проєктами. «Очікуємо, що вже цього року фонд разом зі США зробить перші зрозумілі кроки в інвестуванні», — підсумував він.