Зеленський у Вашингтоні: готується до зустрічей із Трампом та європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де проведе переговори з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Головною темою стане припинення війни, розв’язаної Росією. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

«Вже у Вашингтоні. Завтра зустріч із Президентом Трампом. Також відбудуться переговори з європейськими лідерами», — написав Зеленський.

Він подякував Трампу за запрошення та наголосив на важливості досягнення швидкого й надійного миру. Зеленський підкреслив, що Україна більше не допустить повторення ситуацій минулих років, коли міжнародні гарантії не спрацювали, а Росія використала поступки як плацдарм для нової агресії.

Президент також відзначив стійкість українців та успіхи ЗСУ на Донеччині та Сумщині, підкресливши, що Україна не віддасть своїх територій так само, як у 2022 році захистила Київ, Одесу й Харків.

«Ми забезпечимо реальні гарантії безпеки. Український народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усій Америці та європейським партнерам за підтримку й допомогу. Росія має закінчити війну, і я вірю, що наша спільна сила примусить її до справжнього миру», — підсумував Зеленський.