Макрон: наступні два тижні стануть вирішальними для гарантій безпеки України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що протягом найближчих 15 днів має бути визначено зміст гарантій безпеки для України після переговорів із США.

В інтерв’ю телеканалу LCI він наголосив, що «це критичний період, аби завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям реального змісту».

За словами Макрона, Велика Британія, Франція, Німеччина, Туреччина та низка інших держав готові долучитися до «заспокійливих, а не провокаційних операцій у повітрі, на морі та на суші».

Французький лідер також відзначив, що Трамп зробив крок уперед, визнавши потребу гарантій безпеки для України. Водночас він застеріг від надмірного оптимізму, назвавши Росію «дестабілізуючою силою» та «людожером біля наших дверей».