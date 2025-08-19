СБУ дронами знищила склади боєприпасів окупантів на Луганщині

У ніч проти 19 серпня безпілотники Служби безпеки України атакували два склади з боєприпасами російських військ у Білокуракиному, що на тимчасово окупованій Луганщині.

Населений пункт розташований на стратегічній залізничній лінії, якою з Росії доставляють снаряди на передову, зокрема на Покровський напрямок.

За попередньою інформацією, дрони здійснили щонайменше сім влучань по складах. У результаті вибухів спалахнула масштабна пожежа, яку зафіксував міжнародний сервіс FIRMS, що моніторить займання у реальному часі по всьому світу.

У СБУ наголосили, що операції зі знищення складів боєприпасів і техніки ворога продовжуватимуться.