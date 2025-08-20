Російські удари знищили вже 60 тисяч книжок у бібліотеках СумДУ

Унаслідок російської атаки в ніч із 17 на 18 серпня згоріло 15 тисяч книжок із бібліотеки нового корпусу Сумського державного університету. Про це повідомила директорка бібліотеки, пише Суспільне Суми.

За її словами, знищені видання були найновішими – придбаними протягом останніх 5–6 років.

Удар по університету завдали ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено головний корпус, а новий корпус (так званий «Н») вигорів повністю.

«Будівля довго була занедбана, а близько семи років тому ми відновили в ній аудиторії, лекційні зали й обладнали центр користування науковою технікою. Тепер доведеться все переносити. Найдорожче обладнання – дифрактометр, вартістю 5 мільйонів гривень. Загалом у корпусі було устаткування приблизно на 20 мільйонів», – розповіла інженерка першої категорії Олена Ткаченко.

У бібліотеці цього корпусу згоріло 15 тисяч книжок.

Раніше, 13 квітня, під час обстрілу Сум російські ракети пошкодили Конгрес-центр університету, де згоріло ще 45 тисяч книжок. Тоді загинули 35 людей.

Загалом від початку квітня СумДУ втратив 60 тисяч книжкових видань.