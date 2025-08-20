«  
Зеленський призначив Миколу Точицького постпредом України при Раді Європи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №603/2025, яким офіційно призначив Миколу Точицького постійним представником України при Раді Європи.

«Призначити Точицького Миколу Станіславовича постійним представником України при Раді Європи», — йдеться у документі.

Досьє на Миколу Точицького

Точицький має освіту перекладача та юриста-міжнародника. У 2010–2016 роках він уже представляв Україну при Раді Європи. Згодом обіймав посади заступника міністра закордонних справ, заступника керівника Офісу президента, а у 2024–2025 роках очолював Міністерство культури та інформаційної політики.

