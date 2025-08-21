«Попереду цікаві часи»: Трамп про Україну, Росію та обмеження Байдена щодо ударів по загарбнику

Президент США Дональд Трамп заявив, що неможливо виграти війну, не завдаючи ударів по країні-агресору, згадавши ситуацію України та Росії, а також політику свого попередника Джо Байдена. Про це він написав у соцмережі TruthSocial.

«Дуже важко, якщо не неможливо, перемогти у війні, не атакуючи країну-загарбника. Це як спортивна команда з потужним захистом, якій заборонено грати в нападі. Перемога в такому випадку неможлива! Те саме стосується України та Росії», — наголосив Трамп.

Він підкреслив, що Байден фактично дозволив Києву лише оборонятися, але не відповідати ударами.

«Попереду цікаві часи!!!» — резюмував президент США.