 
  »

«Попереду цікаві часи»: Трамп про Україну, Росію та обмеження Байдена щодо ударів по загарбнику

Президент США Дональд Трамп заявив, що неможливо виграти війну, не завдаючи ударів по країні-агресору, згадавши ситуацію України та Росії, а також політику свого попередника Джо Байдена. Про це він написав у соцмережі TruthSocial.

«Дуже важко, якщо не неможливо, перемогти у війні, не атакуючи країну-загарбника. Це як спортивна команда з потужним захистом, якій заборонено грати в нападі. Перемога в такому випадку неможлива! Те саме стосується України та Росії», — наголосив Трамп.

Він підкреслив, що Байден фактично дозволив Києву лише оборонятися, але не відповідати ударами.

«Попереду цікаві часи!!!» — резюмував президент США.

Август 21st, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  