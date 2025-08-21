Президент Угорщини прибрав згадку про «російський» обстріл у дописі про Мукачево

Президент Угорщини Тамаш Шуйок спершу висловив співчуття постраждалим від російського ракетного удару по заводу в Мукачеві, але вже за годину відредагував публікацію — у ній залишилось лише формулювання «ракетний обстріл» без згадки про Росію.

У першій версії допису Шуйок писав про «російський ракетний обстріл» і бажав постраждалим швидкого одужання. В оновленому варіанті слово «російський» (orosz) було вилучене.

В іншій частині звернення він зазначив, що «швидке завершення російсько-українського конфлікту відповідає інтересам усіх» та висловив сподівання, що за допомогою міжнародних дипломатичних зусиль сторони зможуть зупинити «нелюдське та безглузде кровопролиття».

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також прокоментував обстріли регіонів України, зокрема Закарпаття, але уникав згадки про російську атаку, закликавши натомість до «мирної угоди».

За останніми даними, унаслідок нічного ракетного удару РФ по американському заводу Flex у Мукачеві постраждали 19 людей.