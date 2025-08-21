У Луцьку під час ранкової атаки поранена мати рятувальника

У Луцьку внаслідок ранкового удару Росії уламками скла постраждала 48-річна жінка. Вона зазнала поранень руки, ноги та спини. Відомо, що потерпіла є матір’ю рятувальника, який у момент атаки перебував на службі.

Про це повідомила ДСНС Волинської області.

Інцидент стався в одному з магазинів приміського села, де працювала жінка. Вона стала єдиною постраждалою під час атаки на Волинь.

«На жаль, сьогодні під час атаки постраждала жінка. Її госпіталізували ще до прибуття рятувальників, однак інформації про її стан наразі немає. Магазин також зазнав незначних руйнувань. Цього дня син постраждалої був на чергуванні, але на місце події виїжджала інша група», — повідомив в.о. речника ДСНС Волині Олександр Шумик.

Довідково:

У ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу. ППО знищила 577 цілей, проте зафіксовано влучання на 11 об’єктах та падіння уламків у трьох місцях.