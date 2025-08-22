Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві, водночас українські війська мали успіх на Донеччині — DeepState

Станом на ранок п’ятниці, 22 серпня, російські окупаційні сили змогли досягти певного просування в районі Серебрянського лісництва на Луганщині, а також закріпитися поблизу населених пунктів Серебрянка та Ольгівське. Про це повідомив аналітичний OSINT-проєкт DeepState, який відстежує ситуацію на фронті за допомогою відкритих джерел.

Попри локальні успіхи противника на Луганському напрямку, Сили оборони України здійснили контрдії на Донеччині. Українським військовим вдалося вибити російські підрозділи з району населеного пункту Толсте, що свідчить про збереження ініціативи на окремих ділянках фронту.

Таким чином, ситуація на сході України залишається динамічною: російські війська намагаються тиснути у лісистій місцевості біля Серебрянки та Ольгівського, тоді як Збройні Сили України проводять успішні операції з відкидання противника у Донецькій області.