В ЄС лісові пожежі охопили понад 1 млн га — територію, більшу за Кіпр

Європейський Союз переживає наймасштабніший сезон лісових пожеж за весь час спостережень. За даними Європейської системи інформації про лісові пожежі (EFFIS), станом на 21 серпня вогонь знищив понад 1,016 млн гектарів — це більше, ніж площа Кіпру, і близько третини Бельгії, повідомляє Politico.

Вперше з 2006 року площа вигорілих територій перевищила мільйон гектарів. Попередній рекорд зафіксували у 2017 році — тоді згоріло майже 988 тис. гектарів.

Найбільші пожежі сталися на Іберійському півострові. В Іспанії вигоріло понад 400 тис. гектарів, у Португалії — близько 270 тис., що становить майже 3% території країни. Для Іспанії цей сезон став найгіршим із 1994 року.

За словами вчених, причинами катастрофічних пожеж є надлишок сухої рослинності на занедбаних землях і відсутність належних запобіжних заходів. Цього тижня прокурор Іспанії з питань охорони довкілля розпочав розслідування щодо невиконання планів протипожежної безпеки.

Пожежі також різко підвищують викиди CO₂, що посилює глобальне потепління. За даними EFFIS, цього року ЄС може встановити новий рекорд і за рівнем забруднення повітря, спричиненого вогнем.