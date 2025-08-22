Власники Cybertruck подали позов проти Tesla через невиконані обіцянки щодо комплектації

У Каліфорнії власник електропікапа Cybertruck подав колективний позов проти Tesla, заявивши, що компанія не виконала рекламні обіцянки стосовно комплектації Foundation Series. Про це повідомляє CarScoops.

Позивач Ерік Шварц стверджує, що заплатив додаткові $20 000 за оновлення, яке мало включати світлодіодну позашляхову панель на даху, проте отримав авто без цієї опції. Він намагався вирішити питання безпосередньо з Tesla, однак після невдалих спроб звернувся до суду.

У позові зазначено, що Шварц зазнав «фактичної шкоди», оскільки сплатив за товар, який не отримав. Колективний позов має представляти інтереси всіх власників Cybertruck у Каліфорнії, які придбали комплектацію Foundation Series без заявлених елементів.

Адвокати позивача наголошують, що багато клієнтів могли б відмовитися від покупки, якби знали, що Tesla вводить їх в оману та не планує постачати обіцяне обладнання.

Це не перший судовий процес проти компанії: раніше цього тижня суд у Каліфорнії зобов’язав Tesla відповісти на колективний позов через поширення неправдивої інформації про можливості системи автономного водіння. У скарзі йдеться, що заяви Tesla та Ілона Маска вплинули на рішення покупців, хоча автомобілі насправді не мали анонсованих функцій.