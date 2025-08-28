«Мілан» активізує трансферну кампанію: переговори щодо Нкунку і Влаховича набирають обертів

«Россонері» демонструють серйозні наміри щодо посилення складу, ведучи паралельні переговори одразу щодо двох значущих трансферів. Клуб досяг принципової угоди щодо особистих умов контракту з Крістофером Нкунку з «Челсі» і готує пропозицію в діапазоні 30-40 мільйонів євро за 27-річного атакувального півзахисника. Незважаючи на інтерес з боку «Астон Вілли», «РБ Лейпцига» і «Баварії», саме міланський клуб просунувся найдалі за всіх у переговорах щодо французького футболіста. Незважаючи на посилення складу, аналітики бк Беткінг, огляд якої представлений на сайті «РБ», не відносять «Мілан» до списку претендентів на титул.

Паралельно з цим «Мілан» інтенсифікував переговорний процес щодо придбання Душана Влаховича з «Ювентуса». У середу відбувся конструктивний раунд переговорів між клубом і представниками гравця, під час якого сербський нападник висловив готовність піти на зниження зарплатних вимог до 8 мільйонів євро на рік. Особливу роль у потенційному трансфері відіграє головний тренер «Мілана» Массіміліано Аллегрі, який раніше працював із Влаховичем у «Ювентусі» й активно підтримує цю угоду.

Туринський клуб, зі свого боку, готовий до переговорів щодо трансферу, прагнучи компенсувати частину витрат. При цьому сам Влахович розраховує на компенсацію частини зарплати від «Ювентуса». У «Мілані» зберігають оптимізм щодо успішного завершення угоди і переходу сербського форварда на «Сан-Сіро». Очікується, що клуби найближчим часом розпочнуть предметні переговори щодо умов трансферу.