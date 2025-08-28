Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 19 людей загинули, серед них 4 дітей

Про це повідомляють Повітряні сили.

Атака на Київ

Станом на 17:53 кількість загиблих збільшилася до 19 людей. У Дарницькому районі продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

За інформацією речниці ДСНС Світлани Водолаги, у Дарницькому районі Києва станом на 16:00 тривають пошукові роботи, 10 людей наразі не виходять на зв’язок. Також немає остаточної цифри — скільки людей може бути під завалами.

«Підходила жіночка, вона шукає батька і його дружину. Їх немає в списках живих і в списках зниклих безвісти. Записали дані, досі шукають. Багато спілкувалися з жіночкою, яка залишила своїх двох діточок батькам, а сама пішла на нічну зміну…Батька дуже привалило, він у лікарні, а мати її з діточками залишилися неушкодженими. Дитина, яка загинула, вона каже, що вона загинула разом зі своєю матусею. Не знаю, наскільки це вірно, це вже будуть правоохоронці з’ясовувати…Звичайно, люди в шоці, люди приходять, у всіх різні емоції, тому що, ну, як правило, в такій забудові один одного знають у дворі», — розповіла Світлана Водолага.

Речниця ДСНС додала, що наразі до ліквідації наслідків ворожої атаки на цій локації залучено близько 200 рятувальників та 59 одиниць основної та спеціальної техніки.

«Це тільки від рятувальників, тому що тут дуже багато комунальної техніки і всіх інших служб, які тут працюють. Що стосується небезпеки, звичайно, ризик для рятувальників він завжди є. Завжди є ризик обрушення конструкцій. І це я не кажу, що коли у нас оголошується повітряна тривога, що, звичайно, це є ризик повторного обстрілу. На самому початку був ризик для життя, тому що рятувальники приїхали під час обстрілів і під обстрілами рятували людей. Це вже ризик. Зараз, звичайно, є ризик обрушення конструкцій, але все ж таки рятувальники за допомогою спеціального обладнання слідкують за рухом конструкцій і у разі, якщо є рух конструкцій, які вони не контролюють, звичайно, їм повідомляють. І далі вже приймаються відповідні дії залежно від ситуації», — зазначила речниця.

Станом на 14:51 з’явилася інформація, що рятувальники деблокували ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 18.

Станом на 14:30 Тимур Ткаченко поінформував, що кількість загиблих зросла до 17.

«Рятувальники продовжують розбір завалів в Дарницькому районі», — додав начальник КМВА.

Як повідомила Світлана Водолага, речниця ДСНС у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко, станом на 11:35 в Києві загинули 14 людей, серед них 3 дітей.

«Одну дитину дістали з-під завалів, двоє дітей померли у лікарні. Найменшій ще не виповнилося 3 рочки», — уточнила Водолага.

Наразі важко порахували точну кількість загиблих, оскільки були неопізнані тіла та рештки тіл.

«Проводимо роботу дуже швидко і дуже обережно з розрахунком на те, що під завалами можуть бути люди», — додала речниця ДСНС.

Об 11:45 Тимур Ткаченко зазначив, що за оновленою та звіреною інформацією, 38 людей зазнали травм різного ступеню складності. Серед них – шість неповнолітніх. Постраждалим надається медична допомога.

«Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі триває. Інформацію щодо постраждалих перевіряємо та уточнюємо, під завалами можуть залишатися люди. На жаль, дані щодо потерпілих не остаточні», — додав він.

О 10:58 МВС України повідомило, що рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Кількість жертв нічної російської атаки по столиці зросла до 13 людей.

«Станом на 10:55 12 людей загинуло внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, 1 — у Шевченківському. Серед загиблих — троє дітей. За уточненими даними, їх вік — 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє — загинули в лікарні від надскладних травм», — зазначили в МВС.

Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими.

На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх.

Як повідомила «Нова Пошта», під атаку потрапило сортувальне депо компанії, влучання прийшлося на автодвір.

«Унаслідок удару постраждали троє наших працівників: Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан; Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості; Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості. Нова пошта вже забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою — медичною, психологічною та матеріальною», — уточнили в «Новій Пошті».

Також в компанії зазначили, що доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишаються неушкодженими.

Як повідомляє «Українська правда«, в результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ постраждала будівля бізнес-центру, в якому розташований їхній офіс.

Наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень та стану будівлі. Постраждалих немає. Редакція продовжує працювати в штатному режимі.

Як поінформував засновник книгарні Readeat Дмитро Феліксов у facebook, у книгарні вибило вікна та двері.

«Обійшлось вибитими шибками. Книгарня, її обладнання та книжки припали пилом та брудом, який ми приберемо в найближчі декілька годин», — уточнив він.

Також постраждала книгарня «КнигоЛенд» на Олімпійській, повідомили в instagram

«Наша книгарня «КнигоЛенд» на Олімпійській цієї ночі постраждала від ударної хвилі: розбиті вікна, пошкоджене приміщення та зіпсовані книжки. Зараз ми підраховуємо збитки та поступово працюємо над відновленням», — зазначили в дописі.

Також зазнав пошкоджень офіс київського бюро « Радіо Свобода «. У редакції вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена деяка техніка. Постраждалих немає.

Зазначається, що, судячи з відео з камер спостереження, яке з’явилось у пабліках, вибухи поблизу офісу «Радіо Свобода» були наслідком прямих влучань двох ракет. Боєприпаси поцілили у цивільні споруди на короткій відстані від редакції.

«Хоча офіс Радіо Свобода зазнав пошкоджень, нам пощастило, що ніхто зі співробітників не постраждав. Будьте певні, наші журналісти продовжать свою життєво важливу роботу. Наші думки з родинами тих, хто був убитий і поранений у цих атаках, а також з українськими рятувальниками», – заявив президент «Радіо Свобода»/»Радіо Вільна Європа» Стівен Капус.

За інформацією начальника Київської МВА Тимура Ткаченка, станом на 10:20 кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 людей.

«На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років», — уточнив Ткаченко.

Як поінформувала кореспондентка Еспресо Катерина Галко, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наймолодшій загиблій було 3 роки.

Кличко уточнив, що пошкоджено гуртожиток, у якому проживало понад 200 людей.

Наразі триває розбір завалів.

«Це геноцид. Пояснення нормального немає, чому руйнується мирне місто, для чого вбивають людей. Тільки одне пояснення — загнати всіх українців у депресію, зламати дух спротиву. І це в той момент, коли росіяни говорять про мирні переговори і відновлення миру, закінчення війни»», — наголосив Кличко.

Станом на 08:30 відомо про 48 постраждалих. Щонайменше 10 людей загинули, серед них дитина, повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко.

«24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих — 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років», – сказав очільник КМВА Тимур Ткаченко

«Серед постраждалих також діти. Поранені двоє братів 10 та 18 років: хлопчика 10 років госпіталізовано. Крім цього, травмувань зазнав 17-річний підліток», – написав Ткаченко.

Відомо про влучання в столичний торгівельний центр.

«Ніч була дуже гучна, мабуть, найгучніша за весь період, тому що всю ніч, починаючи з 21 години, почали літати дрони і вже з третьої активно літали ракети, всякі «Кинджали» і так далі. Було страшно і задимлення були в кожному практично районі столиці. І як ми знаємо, я зранку був біля будинку теж, вже трошки це звично, але склався цілий під’їзд, там під завалами є люди, на моїх очах дістали дитину, мабуть, це була дівчинка, я стверджувати не можу, але реально це було дуже боляче», – розповів фотограф Telegraf Ян Доброносов в етері Еспресо.

Ігор Клименко розповів, що з-під завалів дістали фрагменти тіл.

«На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС «Дельта». З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди», – написав міністр внутрішніх справ.

Наразі по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.