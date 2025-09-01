Сіярто детально розповів, як Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС

Про це пише угорське видання Index.

Згідно з повідомленням, Сіярто зробив цю заяву під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Копенгагені.

«У Копенгагені було визначено, що Україну необхідно підтримувати фінансово, і оскільки немає згоди щодо того, чи повинні бути заставою для цього заморожені російські активи, то очевидно, що для фінансування України можна використовувати національний або європейський бюджети», — підкреслив він.

Очільник угорського зовнішньополітичного відомства зазначив, що більшість країн Євросоюзу нібито зацікавлені у затягуванні війни в Україні та готові витратити мільярди на її підтримку.

Він додав, що зараз на угорський уряд чинився великий тиск, щоб він дозволив Україні пришвидшити процес вступу до ЄС, прийняв нові санкції проти Росії, цього разу вже в енергетичній сфері.

Сіярто висловив обурення тим, що, за його словами, Європейська комісія «фактично виступила як Комісія України, повністю представляючи інтереси України, всупереч інтересам держав-членів». Він також зазначив, що Угорщина не піддасться тиску і захищатиме інтереси угорського народу від «негативних наслідків війни».