Міністр оборони Великої Британії Гілі зустрівся у Києві зі Шмигалем та Будановим

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Серед ключових потреб України – боєприпаси, засоби ППО та далекобійна зброя. Наголосив на важливості довгострокової підтримки України для досягнення тривалого миру та створення умов, за яких Росія не матиме можливості відновити агресію», — зазначив міністр оборони України.

Окремо, за його словами, сторони обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль «Коаліції охочих».

«Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів для зміцнення своїх оборонних спроможностей», — додав Шмигаль.

У продовження домовленостей президента України та прем’єр-міністра Великої Британії сторони скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав. За словами Дениса Шмигаля, готуються важливі рішення в цьому напрямку.

Сентябрь 3rd, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

