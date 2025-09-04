Трамп у телефонній розмові закликав європейців припинити купувати російську нафту

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Білого дому.

За його словами, Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити імпорт російської нафти, яка допомагає Москві фінансувати війну проти України.

«Президент Трамп наголосив, що Європа має припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну — адже лише за один рік Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу пального до ЄС. Президент також підкреслив, що європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за його фінансову підтримку російських воєнних зусиль», — сказав представник.

На брифінгу за підсумками зустрічі Коаліції охочих та розмови з американським лідером президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що протягом найближчих тижнів буде визначено внесок Сполучених Штатів у цю коаліцію.

Також він наголосив, що наступним кроком мають бути контакти між представниками США та РФ. За словами Макрона, очікуються двосторонні, тристоронні — США, РФ і Україна, та чотирьохсторонні переговори.

Президент Франції підкреслив, що якщо Росія й надалі уникатиме змістовних мирних переговорів, Франція спільно зі США запровадить нові санкції.