Трамп відреагував на російські дрони у Польщі й планує обговорити це із Навроцьким

Відповідний допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

«Чому Росія порушує повітряний простір Польщі за допомогою безпілотників? Почалося!», — написав американський лідер.

фото: Скріншот

Трамп хоче поговорити із Навроцьким

Як повідомляє агенція Reuters із посиланням на Білий дім, Дональд Трамп має намір обговорити вторгнення російських дронів на територію Польщі зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким.

Зазначається також, що президент США і Білий дім відстежують повідомлення з Польщі.

«Шахеди» у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме «стіну проти дронів».