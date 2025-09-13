18-річного поляка, який зник по дорозі до Варшави, знайшли у лавах українських десантників

У березні 2025 року в Польщі зник 18-річний Войцех Антоні з околиць Познані. Хлопець мав прибути до Варшави, однак згодом перестав виходити на зв’язок. Родина та поліція припускали, що юнак міг виїхати до Литви або України. За кілька днів правоохоронці повідомили, що його знайшли, утім деталей не розкривали.

Лише через пів року стало відомо, де перебуває Войцех. 12 вересня польське видання Onet оприлюднило інформацію, що юнак з’явився у відео українського центру набору добровольців. На кадрах він у військовій формі заявляє про вступ до десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Мене звати Войцех Антоні, я з Польщі. Я приєднався до української десантної бригади, щоб рятувати людей, захищати їх від російських окупантів і боротися не лише за Україну, а й за всю Європу», – каже хлопець англійською. Який саме підрозділ він обрав, не уточнюється.

У зверненні Войцех наголошує, що для Польщі вкрай важливо, аби Україна продовжувала протистояти російській агресії: «Ми – наступні на лінії фронту». Польською він звертається до співвітчизників із закликом бути готовими до захисту країни: «Війна ближче, ніж здається. Допоможіть. Будьте готові. Слава Україні. Ще Польща не загинула».

Вчинок молодого поляка підкреслює: війна в Україні виходить за межі кордонів і стає спільним викликом для сусідів. Для самого Войцеха це рішення — особистий вибір на користь боротьби за свободу.