Допомагав племінникам з домашнім завданням навіть з позицій: згадуємо військового Сергія Кошіля

Щоранку о 9:00 Україна вшановує хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні ми згадуємо Сергія Кошіля — військового з Волині, який віддав життя, захищаючи Донеччину.

Сергій народився 24 жовтня 2000 року в селі Хотешів. У юності захоплювався футболом, навчався в Національному університеті водного господарства у Рівному, певний час працював у Німеччині. У 2021 році повернувся додому, де почав стосунки зі своєю землячкою Марією. Вони були разом до останніх днів його життя.

У листопаді 2022 року Сергій вступив до територіальної оборони, згодом служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади. Спершу — навідником кулемета, пізніше — оператором безпілотників та аеророзвідником. Завдяки відвазі й лідерським якостям у 24 роки очолив відділення.

Він воював на Лиманському напрямку, у Серебрянському лісі, під Очеретином і Торецьком. Побратими згадують його як відповідального командира й людину з добрим серцем. Сергій завжди знаходив час підтримати інших: навіть із фронту допомагав племінникам робити домашнє завдання.

Його кохана Марія розповідає, що він дуже любив тварин: рятував котів із фронту та відвозив їх до ветеринарів. “Він був добрий, відкритий, і його любили всі”, — каже дівчина.

Сергій Кошіль із позивним “Магрегор” загинув 2 січня 2025 року біля Щербинівки під Бахмутом. Російський FPV-дрон влучив у нього та двох побратимів, коли вони поверталися з позицій. Йому було лише 24 роки.

Світла пам’ять Герою.