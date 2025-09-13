Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років за підготовку держперевороту

Про це повідомляє Reuters.

«Ця кримінальна справа майже як зустріч Бразилії з її минулим, теперішнім і майбутнім», — сказала суддя Кармен Лусія перед тим, як проголосувати за засудження Болсонару, маючи на увазі історію країни, сповнену військових переворотів і спроб повалення демократії.

Вона додала, що є численні докази того, що Болсонару діяв «з метою підриву демократії та інституцій».

Четверо з п’яти суддів проголосували за засудження колишнього президента за п’ять злочинів: участь у збройній злочинній організації; спробу насильницького повалення демократії; організацію перевороту; пошкодження державного майна та об’єктів культурної спадщини.

Адвокати Болсонару заявили, що призначене покарання «було абсурдно надмірним», і що вони подадуть відповідні апеляції.