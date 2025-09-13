Трамп: я впроваджу сильніші санкції проти Росії, якщо усі країни НАТО припинять купувати у неї нафту

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Трамп надіслав листа країнам-членам НАТО та світовим лідерам, у якому виклав свою позицію щодо війни Росії проти України та можливих кроків для її завершення.

Трамп підкреслив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли «всі країни НАТО погодяться діяти спільно і припинять купувати нафту в Росії». На його думку, закупівля енергоносіїв у Москви деякими членами Альянсу «значно послаблює їхню переговорну позицію».

«Я готовий піти, коли ви будете готові. Просто скажіть коли?» — написав Трамп, наголосивши, що союзники повинні діяти рішуче та злагоджено.

Він також розкритикував експрезидента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського, заявивши, що ця війна — «їхня, а не моя», і стверджуючи, що повномасштабне вторгнення Росії не відбулося б, «якби він залишався президентом».

За словами Трампа, його мета — «зупинити війну та врятувати тисячі життів, які щотижня гинуть на фронті».