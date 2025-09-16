Бессент: війна в Україні може завершитися за 2–3 місяці, якщо ЄС запровадить жорсткі санкції проти покупців російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що російська війна проти України може завершитися протягом 60–90 днів у разі, якщо Європейський Союз введе посилені вторинні санкції проти країн, які купують нафту з РФ.

Про це повідомляє Reuters.

«Я впевнений: якщо ЄС запровадить серйозні вторинні тарифи для покупців російської нафти, війна завершиться за два-три місяці, адже Москва втратить головне джерело своїх доходів», — наголосив Бессент.

Водночас він уточнив, що США не вводитимуть додаткові мита проти Китаю, якщо Європа не зробить аналогічних кроків щодо Пекіна та Індії.

«Ми очікуємо, що саме європейці візьмуть на себе цю частину роботи. Без їхніх рішень ми далі не рухатимемося», — підкреслив американський міністр.

Бессент також заявив, що адміністрація Дональда Трампа готова координувати дії з європейськими країнами для запровадження жорсткіших обмежень проти російських компаній, зокрема «Роснафти» та «Лукойлу».