СБУ затримала російського агента після теракту на Житомирщині, внаслідок якого загинула людина

Контррозвідка СБУ та Національна поліція затримали агента РФ, який увечері 14 вересня вчинив теракт у районі Коростишева на Житомирщині. Внаслідок вибуху саморобного пристрою загинув 34-річний місцевий житель.

Правоохоронці затримали підозрюваного протягом 8 годин після інциденту. За даними слідства, ним виявився 31-річний наркозалежний житель Житомира, якого російські спецслужби завербували через телеграм-канали, де він шукав гроші на наркотики.

В обмін на обіцянку швидкого заробітку він погодився підготувати теракт: орендував квартиру, придбав компоненти для саморобного вибухового пристрою (СВП) під виглядом господарських товарів, спорядив його мобільним телефоном для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасник. Агент встановив камеру з віддаленим доступом, щоб російські куратори могли стежити за прибуттям жертви та активувати вибухівку.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами зв’язку з російськими спецслужбами. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у терористичному акті, що призвів до загибелі людини.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.